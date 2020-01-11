МОСКВА, 11 янв — ПРАЙМ. Минтранс РФ считает необходимым принять комплекс дополнительных мер по обеспечению безопасности пассажирских перевозок автобусами, говорится в сообщении ведомства.

"У Минтранса России вызывает серьезную озабоченность случаи дорожно-транспортных происшествий с участием автобусов, выполняющих перевозки пассажиров, в первую очередь, перевозки детей. Анализ причин таких ДТП подтверждает необходимость принятия комплекса дополнительных мер, направленных на повышение безопасности перевозок пассажиров автобусами", — говорится в сообщении.

По мнению ведомства, требуется систематизировать и повысить эффективность использования устанавливаемых на автобусы бортовых устройств — тахографов и аппаратуры спутниковой навигации, которые должны работать на базе единой цифровой платформы системы "Платон", передавая в режиме реального времени данные о пути следования автобусов, нарушениях скоростного режима, режима труда и отдыха водителей.

Также необходимо разработать и утвердить профстандарт, а затем уточнить программу профильного обучения водителей, активнее внедрять технологии телемедицины при проведении предрейсового и послерейсового медицинского контроля водителей, считают в Минтрансе.

"Принципиально важно обеспечить допуск к движению по дорогам только автобусов, находящихся в технически исправном состоянии. Рассчитываем, что решению этой задачи будут способствовать вступающие в силу с 1 июля текущего года изменения в федеральный закон о техническом осмотре, которые предусматривают дополнительные требования к проведению техосмотра автобусов, в частности, привлечение к нему сотрудников Госавтоинспекции… Требуется обеспечить соразмерность вида и размера административного наказания тяжести совершенного правонарушения при перевозках пассажиров автобусами ", — отмечается в сообщении.

Минтранс подготовил проекты законов, предусматривающие усиление административной ответственности за систематическое нарушение отдельных норм ПДД для водителей, осуществляющих перевозку пассажиров автобусами, а также введение дисквалификации должностных лиц и конфискации транспортных средств за незаконную деятельность в сфере перевозок пассажиров автобусами, поясняет ведомство, добавляя, что эти и другие меры по повышению безопасности перевозок пассажиров автобусами планируется рассмотреть на заседании коллегии Минтранса в феврале 2020 года с последующим внесением этого вопроса на заседание правительственной комиссии по безопасности дорожного движения.