МОСКВА, 13 янв — ПРАЙМ. "Мостотрест" докупил 16,01% "Трансстроймеханизации" и консолидировал в своем владении 100% компании, говорится в сообщении "Мостотреста".

Как следует из сообщения, до покупки у "Мостотреста" было 83,99 голосов, что соответствует 83,99% уставного капитала "Трансстроймеханизации", после покупки все 100% компании стали принадлежать "Мостотресту". Дата приобретения доли — 10 января, отмечается в сообщении.

ПАО "Мостотрест" — одна из крупнейших российских компаний, занимающихся инфраструктурным строительством, она строила мост через Керченский пролив. Аркадий Ротенберг через "ТФК-Финанс" контролирует 94,2% компании, остальное — в свободном обращении.