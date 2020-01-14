МОСКВА, 14 янв — ПРАЙМ. Поставки коммерческих самолетов американского концерна Boeing Co. по итогам 2019 финансового года сократились на 52,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 380 единиц, говорится в релизе компании.

Из сообщения следует, что, в частности, снизились поставки модели Boeing 737, до 127 с 580. Поставки Boeing 777 уменьшились до 45 с 48, а Boeing 787 — увеличились до 158 единиц со 145, модели самолета Boeing 767 — до 43 с 27.

По итогам четвертого квартала Boeing поставил 79 коммерческих самолетов, что на 66,8% меньше, чем в четвертом квартале прошлого года. Поставки модели Boeing 737 снизились до 9 единиц со 173, Boeing 787 — увеличились до 45 самолётов с 39, а Boeing 777 — до 12 единиц с 11.

На продажи явно повлияла ситуация с Boeing 737 MAX. Полеты лайнеров модели 737 MAX приостановлены с марта прошлого года в США и многих других странах после сразу двух авиакатастроф, в которых подозревают дефекты одной из систем, работавшей некорректно и вызвавшей катастрофы вопреки действиям пилотов. В декабре 2019 года компания решила приостановить производство лайнеров 737 MAX с января 2020 года.

Boeing выпускает широкий спектр гражданской и военной авиационной техники, разрабатывает космические программы. В структуре Boeing функционируют два крупных подразделения — Boeing Commercial Airplanes, занимающееся строительством гражданских самолетов, и Integrated Defense Systems, которое выполняет космические и военные программы.