МИД РФ предупредил о приостановке вылетов из аэропорта Тегерана из-за снегопада
МОСКВА, 19 янв — ПРАЙМ. МИД РФ предупредил соотечественников, находящихся в Иране, о приостановке вылетов из аэропорта "Мехрабад" в Тегеране из-за сильного снегопада.
"Иран — вылеты всех самолетов из аэропорта "Мехрабад" (THR) в Тегеране приостановлены из-за сильного снегопада", — говорится в сообщении департамента ситуационно-кризисного центра (ДСКЦ) МИД РФ в Twitter.
Отмечается также, что зафиксировано ухудшение ситуации на дорогах.
https://1prime.ru/business/20200119/830811846.html