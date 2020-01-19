АНКАРА, 19 янв — ПРАЙМ. Россияне стали третьими по количеству купленных иностранцами в Турции объектов недвижимости в 2019 году вслед за гражданами Ирана и Ирака, свидетельствуют данные Турецкого статистического института.

По данным ведомства, россияне купили в Турции в 2019 году 2893 объекта недвижимости, граждане Ирана – 5423, Ирака – 7596. Россияне опередили по числу покупок подданных Саудовской Аравии и граждан Афганистана, которые приобрели в прошлом году соответственно 2208 и 2101 объектов недвижимости. В десятку ведущих иностранных игроков на рынке недвижимости Турции в 2019 году вошли также покупатели из Кувейта, Германии, Иордании, Йемена и Великобритании.

Всего в Турции в 2019 году иностранцам было продано 45 483 объекта недвижимости, что на 14,7% больше по сравнению с 2018 годом. Наибольшее число таких продаж зарегистрировано в Стамбуле (20 857), Анталье (8 951), Анкаре 2 539 и Бурсе (2 213).