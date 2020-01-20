МОСКВА, 20 янв — ПРАЙМ. Минэкономразвития РФ определит правила проведения аукционов по продаже "красивых" регистрационных знаков на машины, следует из проекта ведомства, опубликованного на портале правовой информации.

"Сегодня пользователь автотранспортного средства при его регистрации получает регистрационный знак "по порядку" и не имеет возможность выбора "красивого" номера. Обширный международный опыт показывает, что практика законодательного закрепления возможности приобретения номеров различных типов, в которых заинтересованы владельцы автотранспортных средств, успешно внедрена во многих странах", — объясняет ведомство необходимость проработки вопроса о возможности покупки автовладельцами "красивых" номеров.

"Проектом постановления правительства Российской Федерации предполагается определить правила проведения аукционов, предоставляющих возможность заинтересованным лицам приобретать "красивые" регистрационные знаки для автотранспортных средств", — также говорится в документе.

Вместе с тем, с января автодилеры получили возможность ставить на учет новую машину прямо в автосалоне. Для осуществления регистрационных действий дилеру нужно будет получить статус специализированной организации, документы, подтверждающие осмотр авто сотрудником салона, будут передаваться ГИБДД через портал госуслуг. Автовладелец сможет получить свидетельство о регистрации (СТС) и номера на машину прямо в салоне, стоимость услуги ограничена ФАС на уровне не более 500 рублей.

В начале августа 2018 года президент России Владимир Путин подписал закон, который разрешает регистрацию новых машин без посещения ГИБДД. Постановление 1764 от 21 декабря 2019 года отменяет действие текущего порядка регистрации автомобилей, которое предусмотрено постановлением 938 "О госрегистрации автотранспортных средств". Новый порядок, согласно документу, вступил в силу с 1 января 2020 года.