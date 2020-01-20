МОСКВА, 20 янв — Dow Jones. Понижение рейтинга акций Air France-KLM аналитиками Davy Research в понедельник испортило день для бумаг европейских авиаперевозчиков.

Акции Air France подешевели на 4,6% и возглавили снижение в составе отраслевого субиндекса и индекса Stoxx Europe 600. Ранее аналитики Davy Стивен Ферлонг и Росс Харви понизили рекомендацию по ним с "выше рынка" до "нейтрально". Они объяснили это тем, что план оптимизации компании, анонсированный в конце прошлого года, "в ближайшее время приведет лишь к ограниченным преимуществам".

По словам аналитиков, в составе индекса Stoxx Europe Total Airlines выделяются акции всего двух компаний — Ryanair и International Airlines Group. В 2019 году доходность индекса составила только 4%, оказавшись под давлением возросшей конкуренции, подъема цен на топливо и запрета на эксплуатацию Boeing 737 MAX.

Упали и бумаги Deutsche Lufthansa, по которым у аналитиков стоит рекомендация "нейтрально". Как они утверждают, расходы на реструктуризацию и повышение пассажирских сборов "оказали серьезное негативное влияние на прибыль".

Что касается плюсов, то аналитики Davy считают, что ситуация в европейском авиационном секторе "сейчас улучшается, как в структурном, так и в циклическом плане". Подспорьем для него стало развитие ситуации с Brexit: аналитики полагают, что дальнейшие ограничения с предложением поддержат цены этим летом.

Ограничения связаны с задержками у Ryanair и Wizz Air, банкротством Thomas Cook, взятием под контроль провозной емкости компаниями EasyJet и Norwegian Air, по акциям которых у Davy стоит рекомендация "нейтрально".

По мнению аналитиков, сейчас в секторе всего два очевидных "структурных" победителя: Ryanair среди лоукостеров и International Airlines Group среди сетевых авиаперевозчиков. Только по акциям этих двух фирм у Davy стоит рекомендация "выше рынка".

Акции Ryanair за последние 12 месяцев подорожали примерно на 54%, опередив бумаги других перевозчиков. Акции IAG поднялись на 13%. Первая опубликует отчетность через две недели, а позднее выйдут результаты IAG. Возможно, ирландской авиакомпании придется особенно постараться, чтобы доказать что-то инвесторам.

— Автор Barbara Kollmeyer; перевод ПРАЙМ, +7 (495) 645-37-00, dowjonesteam@1prime.biz

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