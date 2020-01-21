МОСКВА, 21 янв — ПРАЙМ. Федеральный суд в Австралии признал интернет-сервис Trivago виновным в обмане пользователей при сравнении низких цен на отели, сообщается на сайте Австралийской комиссии по вопросам конкуренции и защите прав потребителей (ACCC).

"Федеральный суд постановил, что Trivago нарушала австралийский закон о защите прав потребителей, сообщая вводившую в заблуждение информацию о стоимости гостиничных номеров как на своем веб-сайте, так и в телевизионной рекламе", — говорится в сообщении.

Компания по крайней мере с декабря 2016 года использовала алгоритм, присваивавший высокий рейтинг тем отелям, которые предлагали Trivago самую большую цену за переход по ссылке на сайт рекламодателя, и часто вообще "не определяла самые низкие цены", сообщает комиссия.

"Рейтинги отелей Trivago основывались в основном на том, какой сайт по онлайн-бронированию был готов больше всего заплатить Trivago", — заявил глава ACCC Род Симс.

Суд постановил, что по крайней мере до 2 июля 2018 года Trivago вводила потребителей в заблуждение заявлениями о "беспристрастном, объективном и прозрачном сравнении цен на номера в отелях".

Компания также вводила пользователей в заблуждение с помощью "зачеркивания старой цены" и различия в шрифтах, заявляя о якобы сниженной цене за номер в отеле, хотя сравнение при этом проводилось между стандартными номерами и отелями категории люкс.

Судебные слушания по определению меры наказания состоятся позднее.