МОСКВА, 21 янв — ПРАЙМ. Сеть ресторанов быстрого питания "Теремок" в 2019 году увеличила выручку на 20% по сравнению с предыдущим годом, до 11,3 миллиарда рублей, говорится в сообщении "Теремка".

"Бренд входит в пятерку крупнейших компаний быстрого питания в России и демонстрирует рост выручки. Оборот компании в 2019 году достиг 11,3 миллиарда рублей. В 2018 году этот показатель был равен 9,4 миллиарда рублей", — говорится в релизе. В прошлом году было открыто 13 новых заведений сети: восемь — в Москве, пять — в Санкт-Петербурге.

Сеть отмечает, что обороты в секторе стрит-ритейла (новые и обновленные рестораны с собственной посадкой) в 2019 году выросли на 40%. "В будущем "Теремок" планирует ввести систему онлайн-заказов. Можно будет сделать заказ заранее (например, по пути в "Теремок"), и останется лишь забрать его в зоне выдачи", — добавляется в релизе.

"Теремок" — одна из крупнейших российских сетей общественного питания. Основателем сети является предприниматель Михаил Гончаров. Первый ресторан "Теремок" открылся в Москве в 1999 году, а сейчас сеть компании насчитывает порядка 300 ресторанов в Москве, Санкт-Петербурге и Краснодаре.