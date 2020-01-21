МОСКВА, 21 янв — ПРАЙМ. Один из крупнейших мировых портовых операторов DP World покупает 44% акций швейцарской Swissterminal, сообщается в официальном релизе DP World.

"DP World и Swissterminal Holding AG, ведущий оператор контейнерных терминалов в Швейцарии, вступили в стратегическое партнерство. С 20 января 2020 года DP World приобретает 44% акций Swissterminal Holding AG у семьи Майер, основателей бизнеса, которые останутся мажоритарным акционером", — отмечает компания.

Стороны договорились не разглашать финансовые детали сделки.

Ожидается, что партнерство обеспечит компаниям сильное конкурентное преимущество и укрепит их лидирующие позиции. В релизе, кроме того, отмечается, что сотрудничество позволит DP World и Swissterminal расширить сеть терминалов компаний, повысит эффективность и увеличит их портфель услуг. После этой сделки не планируется никаких серьезных структурных изменений в соответствующих компаниях.

Компания DP World специализируется на портовых перевозках, работает в 40 странах мира. Штат компании превышает 50 тысяч человек.

Штаб-квартира Swissterminal находится во Фрекендорфе. Компания также имеет представительства в Цюрихе, Бирсфельдене, Листале. Терминалы Swissterminal Holding связаны с портами Роттердам, Антверпен, Специя, Генуя, Равенна и Триест.