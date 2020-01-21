МОСКВА, 21 янв — ПРАЙМ. Госкорпорация "Ростех" разработает системы электроснабжения, контроля вибрации двигателей, компоненты систем комплексного кондиционирования воздуха и противообледенительной системы для обновленного самолета Sukhoi Superjet 100 (SSJ100), сообщили РИА Новости в пресс-службе "Ростеха".

Систему электроснабжения, состоящую из систем генерирования и распределения энергии, создает Уфимское агрегатное производственное объединение (УАПО). Уфимское НПП "Молния" разрабатывает системы контроля вибрации двигателей, вычислитель комплексной системы кондиционирования воздуха и сигнализатор обледенения противообледенительной системы.

Пресс-служба отмечает, что эскизный проект системы электроснабжения уже успешно прошел защиту. В первом квартале 2020 года будут представлены материалы технического проекта, а к декабрю – конструкторская документация на агрегаты системы электроснабжения. Эскизные проекты других систем также представлены заказчику, работа над прототипами начнется в ближайшее время.

Предприятия "Технодинамики" также разрабатывают для SSJ-New новые шасси, системы водоснабжения и удаления отходов. Первая поставка опытной партии шасси ожидается до 2023 года. Головным исполнителем проекта SSJ-New выступает АО "Гражданские самолеты Сухого" (в составе ОАК). Проект предполагает создание новой платформы российского регионального самолета.