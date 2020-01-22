МОСКВА, 22 янв — ПРАЙМ. Чистая прибыль американской компании Johnson & Johnson (J&J), крупнейшего в мире производителя товаров для здоровья, по итогам 2019 года уменьшилась в годовом выражении на 1,2%, до 15,119 миллиарда долларов, говорится в пресс-релизе компании.

В пересчете на акцию разводненная чистая прибыль составила 5,63 доллара против 5,61 доллара в 2018 году. Выручка от продаж J&J за отчетный период выросла на 0,6%, до 82,059 миллиарда долларов.

По итогам четвертого квартала J&J получила чистую прибыль в размере 4,01 миллиарда долларов против прибыли в 3,042 миллиарда за октябрь-декабрь 2018 года. В пересчете на акцию разводненная чистая прибыль компании составила 1,5 доллара против 1,12 доллара годом ранее. Выручка от продаж компании за квартал выросла на 1,7% в годовом выражении — до 20,747 миллиарда долларов.

Компания также отметила, что в 2020 году ожидает, что объем продаж за год будет в диапазоне 85,4-86,2 миллиарда долларов. Скорректированная прибыль на акцию ожидается на уровне 8,95-9,1 доллара.

J&J основана в 1886 году. Российское представительство — действующее с 1992 года ООО "Джонсон & Джонсон" — включает в себя компании "Джонсон & Джонсон Медикал", "Янссен-Силаг", "Джонсон & Джонсон Консьюмер", "Вистакон". В числе наиболее известных торговых марок — Johnson's baby, o.b., Clean & Clear, Reach.