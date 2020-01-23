МОСКВА, 23 янв — ПРАЙМ. "Алроса" в 2019 году увеличила добычу алмазов на 5% по сравнению с показателем предыдущего года — до 38,485 миллиона карат, следует из сообщения компании.

Продажи алмазов группы "Алроса" (не включая продажи бриллиантов) в отчетном периоде составили 33,4 миллиона карат (минус 12% в годовом выражении). Запасы на конец декабря составили 22,6 миллиона карат алмазов.

В четвертом квартале 2019 года добыча алмазов по сравнению с предыдущим кварталом сезонно снизилась на 27%, до 8,812 миллиона карат. Продажи алмазов выросли на 28% — до 8,2 миллиона карат в квартальном сопоставлении.