МОСКВА, 23 янв — ПРАЙМ. Выпуск легковых автомобилей в России по итогам 2019 года снизился — впервые за три года — на 2,5% по сравнению с 2018 годом, до 1,5 миллиона автомобилей, говорится в сообщении Росстата.

При этом в декабре производство упало на 6,9% к декабрю 2018 года и на 6,6% — к ноябрю 2019 года, следует из статистики. Абсолютных показателей Росстат не приводит.

Выпуск автобусов массой до пяти тонн вырос за прошедший год на 35,8%, до 22,8 тысячи штук. В декабре, тем не менее, показатель упал на 44,8% в годовом выражении, но в месячном вырос на 12,3%.

Выпуск автобусов массой более пяти тонн в 2019 году упал на 44,3% — до 16,1 тысячи единиц. В декабре показатель вырос к декабрю 2018 года на 2,8% и на 28,8% к ноябрю 2019 года, говорится в сообщении Росстата.

Выпуск грузовиков за обозначенный период снизился на 1,1%, до 156 тысяч машин. В декабре этот показатель снизился на 11,4% в годовом выражении и на 7,7% по отношению к ноябрю 2019 года, также говорится в статистике ведомства.

По данным АЕБ, продажи новых легковых машин и LCV в России в 2019 году снизились на 2,3% — до 1,76 миллиона штук.