МОСКВА, 23 янв — ПРАЙМ. Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings (S&P) поместило долгосрочный рейтинг американской корпорации Boeing на уровне "А-" в список на пересмотр с возможностью понижения и подтвердило краткосрочный рейтинг на уровне "А-2", следует из релиза агентства.

"Помещение рейтинга в список на пересмотр отражает увеличение затрат и оттока денежных средств из-за задержки лицензирования МАХ, что приведет к тому, что кредитные показатели восстановятся только к 2021 году", — объясняет рейтинговое действие агентство.

S&P закончит пересмотр рейтинга, когда получит больше ясности относительно момента возвращения и объемов поставок самолетов модели 737 МАХ. При этом агентство допускает понижение рейтинга только на одну ступень.

Агентство может ухудшить рейтинг Boeing в том случае, если соотношение средств от операционной деятельности (FFO) к долгу не превысит 30% в течение года или двух лет или если ситуация с МАХ сильно ослабила конкурентные позиции компании.

Boeing 21 января сообщила, что ожидает возвращения самолетов 737 MAX в эксплуатацию в середине текущего года. При этом за несколько часов до этого корпорация заявила, что приостановила на неопределенный срок их производство. Полеты лайнеров модели 737 MAX приостановлены с марта после сразу двух авиакатастроф, в которых подозревают дефекты одной из систем, работавшей некорректно и вызвавшей катастрофы вопреки действиям пилотов.

В октябре 2018 года в Индонезии разбился самолет компании Lion Air, а в марте — Ethiopian Air, всего погибли 346 человек. Boeing занимается устранением этих недочетов и обновил программу обучения пилотов. Boeing выпускает широкий спектр гражданской и военной авиационной техники, разрабатывает космические программы. В структуре Boeing функционируют два крупных подразделения — Boeing Commercial Airplanes, занимающееся строительством гражданских самолетов, и Integrated Defense Systems, которое выполняет космические и военные программы.