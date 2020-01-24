ВАРШАВА, 24 янв — ПРАЙМ. Польский национальный авиаперевозчик LOT приобретает немецкого чартерного перевозчика Condor, заявил вице-премьер, министр государственных активов Польши Яцек Сасин на пресс-конференции в пятницу. BARRON'S: В европейской авиаотрасли есть два очевидных лидера

"Транзакция долго готовилась. Сегодня она стала фактом после подписания инвестиционного соглашения", — сказал Сасин.

Он уточнил, что Condor занимает 22% немецкого рынка чартерных перевозок

"Мы можем сказать, что LOT удвоил свои возможности, в том числе в части техники, выхода на новые рынки, получения новых маршрутов", — резюмировал Сасин.

В конце сентября британский туристический гигант Thomas Cook после провала переговоров с кредиторами объявил о ликвидации. После этого принадлежащая турфирме Condor запросила стабилизационный кредит у правительства Германии.