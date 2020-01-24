МОСКВА, 24 янв — ПРАЙМ. Ростуризм рекомендовал российским туроператорам приостановить реализацию туристских продуктов в Китай до нормализации эпидемиологической обстановки в стране, говорится в сообщении ведомства.

"Федеральное агентство по туризму рекомендует … российским туроператорам, турагентам приостановить реализацию туристских продуктов, а также отдельных туристских услуг в Китайскую Народную Республику до нормализации эпидемиологической обстановки в стране", — говорится в сообщении.

На фоне случаев заражения новым коронавирусом ведомство рекомендует россиянам воздержаться от поездок в Китай.

"Федеральное агентство по туризму рекомендует российским гражданам воздержаться от поездок в Китайскую Народную Республику в туристических целях до нормализации эпидемиологической обстановки в стране", — говорится в сообщении.

В конце декабря китайские власти сообщили о вспышке пневмонии неизвестного происхождения в городе Ухань. Первые заболевшие имели отношение к рынку морепродуктов. Эксперты предварительно установили, что возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса — 2019-nCoV. По последним данным, число зараженных во всей стране превысило уже 830, 26 пациентов скончались, из них 24 на территории провинции Хубэй, двое – за ее пределами.

Ростуризм также рекомендовал российским туристам, которые находятся в Китае, не покидать территорий гостиниц для недопущения заражения новым коронавирусом.

"Федеральное агентство по туризму рекомендует … российским туристам, находящимся в Китайской Народной Республике в целях недопущения заражения новым коронавирусом следовать рекомендациям Ростпотребнадзора по соблюдению мер предосторожности: принимать все необходимые меры, направленные на обеспечение личной безопасности, не покидать территорий гостиничных комплексов и иных мест временного пребывания (размещения), за исключением случаев организованного туроператором трансфера до аэропорта вылета (места выезда)", — говорится в сообщении.