МОСКВА, 28 янв — ПРАЙМ. Роскомнадзор направил запрос в сеть алкомаркетов "Красное & Белое" в связи с информацией об утечке данных клиентов, по мере получения сведений от компании ведомство будет принимать меры реагирования, сообщил журналистам начальник управления Роскомнадзора Юрий Контемиров.

Ранее в ряде Telegram-каналов появилась информация о том, что в открытом доступе находится база данных со списком участников программы лояльности "Красного & Белого". Компания сообщила, что проводит служебное расследование из-за сведений об утечке. При этом сеть заявила, что угрозы клиентам в любом случае нет.

"Сегодня уже направили запрос соответствующий в адрес организации для, во-первых, получения пояснений относительно этой ситуации и тех причинах, которые повлекли ее создание. И по мере получения этих сведений запрашиваемых мы будем планировать меры реагирования", — сказал Контемиров.

"Параллельно мы еще изучаем сегмент сети интернет на предмет появления этой базы в общедоступном доступе. Если появится, то параллельно мы также примем меры реагирования", — добавил он.