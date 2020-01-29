ТОКИО, 29 янв — ПРАЙМ. Автоконцерн Toyota решил отложить возобновление работы четырех своих заводов в Китае после окончания празднования Нового года по лунному календарю в связи с распространением опасного коронавируса, передает в среду агентство Киодо.

Официально в Китае празднование традиционного Нового года длится с 25 января по 3 февраля, и поэтому в настоящее время работа заводов остановлена. Ее предполагается возобновить после 10 февраля, но решение будет принято позже в зависимости от ситуации в заболеваниями в Китае.

Накануне еще один автоконцерн Honda Motor также решил отложить после праздника возобновление работы двух заводов по производству мотоциклов в окрестностях китайского города Шанхай.

По последним данным госкомитета здравоохранения КНР, общее число заболевших пневмонией, вызванной новым типом коронавируса в Китае, достигло 5974 человек, из них 132 скончались. Случаи заболевания зарегистрированы уже во многих других странах.