МОСКВА, 30 янв — ПРАЙМ. Чистая прибыль шведского автоконцерна Volvo Group по итогам 2019 года выросла на 44% по сравнению с предыдущим годом — до 36,495 миллиарда шведских крон (около 3,8 миллиарда долларов), следует из отчетности автопроизводителя.

Разводненная прибыль на акцию по итогам отчетного периода составила 17,64 шведской кроны (1,8 доллара) против 12,24 кроны (1,27 доллара) годом ранее. При этом выручка группы увеличились на 11% — до 431,98 миллиарда крон (44,9 миллиарда долларов).

По итогам четвертого квартала чистая прибыль Volvo выросла почти в 2,6 раза — до 6,831 миллиарда крон (710,5 миллиона долларов). Разводненная прибыль на акцию составила 3,27 кроны (0,34 доллара) против 1,26 кроны (0,13 доллара) в аналогичном периоде годом ранее. Выручка компании сократилась на 0,4% — до 105,355 миллиарда крон (10,95 миллиарда долларов).

"Увеличение прибыльности и хорошее финансовое положение позволяют нам инвестировать в свое будущее, а также возвращать денежные средства нашим акционерам", — приводится в релизе комментарий президента и гендиректора Volvo Мартина Лундстедта (Martin Lundstedt).

Компания Volvo, основанная в 1927 году, является одним из мировых лидеров по производству грузовых автомобилей, автобусов, строительной техники, а также морских и промышленных двигателей. Штаб-квартира компании находится в шведском Гетеборге.