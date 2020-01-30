МОСКВА, 30 янв — ПРАЙМ. Чистая прибыль крупнейшего в мире производителя безалкогольных напитков Coca-Cola Company, приходящаяся на акционеров компании, по итогам 2019 года увеличилась на 39% по сравнению с 2018 годом и составила 8,92 миллиарда долларов, сообщается в отчетности компании.

Разводненная прибыль на акцию составила 2,07 доллара против 1,5 доллара годом ранее. Выручка Coca-Cola в годовом выражении выросла на 9%, до 37,266 миллиарда долларов.

По итогам четвертого квартала Coca-Cola получила чистую прибыль в размере 2,042 миллиарда долларов, увеличившись в 2,3 раза в годовом выражении. В пересчете на акцию разводненная прибыль составила 0,47 доллара против 0,2 доллара годом ранее. Выручка выросла в годовом выражении на 16%, до 9,068 миллиарда долларов. Показатель выручки превысил ожидания экспертов, прогнозирующих 8,85 миллиарда долларов.

По итогам 2020 года Coca-Cola ожидает органического роста выручки приблизительно на 5%. Прогнозируется, что чистые капитальные расходы в 2020 году составят около 2 миллиардов долларов.

Coca-Cola Company была основана в 1892 году, штаб-квартира находится в Атланте (штат Джорджия). Наиболее известные бренды компании — Coca-Cola, Fanta и Sprite.