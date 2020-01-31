МОСКВА, 31 янв — ПРАЙМ. Японский автоконцерн Mitsubishi Motors по итогам первых девяти месяцев 2019-2020 финансового года, завершившихся 31 декабря, получил чистый убыток, приходящийся на акционеров головной компании, в размере 11,76 миллиарда иен (108 миллионов долларов) против прибыли год назад в 69,164 миллиарда иен (635 миллионов долларов), сообщается в финансовой отчетности компании.

Чистый убыток на акцию составил 7,9 иены (0,07 доллара) против 46,46 иены (0,43 доллара) за первые три квартала предыдущего фингода. Выручка концерна опустилась на 7,1% в годовом выражении — до 1,667 триллиона иен (15,3 миллиарда долларов).

По итогам всего 2019-2020 фингода Mitsubishi Motors ожидает получить чистую прибыль, приходящуюся на акционеров компании, в 5 миллиардов иен (46 миллионов долларов), что более чем в 26 раз меньше чистой прибыли за 2018-2019 фингод, которая составляла 132,871 миллиарда иен (1,2 миллиарда долларов). Также компания прогнозирует снижение выручки на 2,6%, до 2,45 триллиона иен (22,5 миллиарда долларов).

Mitsubishi Motors входит в состав Mitsubishi Corp., основанной в 1954 году. Корпорация владеет активами в области энергетики, металлургии, машиностроения и потребительских товаров и ведет деятельность более чем в 80 странах. Штаб-квартира Mitsubishi Corp. находится в Токио.