МОСКВА, 31 янв — ПРАЙМ. Крупнейшая российская авиакомпания "Аэрофлот" переводит рейсы в Китай в отдельный терминал московского аэропорта "Шереметьево", выводя из него другие рейсы, сообщается на сайте перевозчика.

"Аэрофлот" переводит рейсы в/из городов Китая в терминал F, начиная с 17.00 мск 31 января 2020 года. Кроме того, международные рейсы "Аэрофлота" по другим направлениям, выполняемые сейчас из терминала F, будут переведены в терминалы D, E, C", — говорится в сообщении компании.

Перевозчик отмечает, что из терминала F будут выполняться рейсы в Пекин, Гонконг, Гуанчжоу, Шанхай. Обратные рейсы из этих городов также будут прибывать в этот терминал. Часть из этих рейсов ранее выполнялась из терминала D, остальные — из F.

Также из терминала D в терминал F будут переведены рейсы авиакомпании China Southern Airlines CZ655/656.

Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань, расположенном в центральной части страны. Специалисты установили возбудителя болезни — это коронавирус 2019-nCoV. Жертвами нового коронавируса в Китае стали уже 213 человек, заражены около 9,7 тысячи. Еще около 100 человек почти в 20 странах заболели вне Китая. Всемирная организация здравоохранения признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения. В России заболевших нет.