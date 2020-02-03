МОСКВА, 3 фев — ПРАЙМ. Компания "Лента", один из крупнейших российских ритейлеров, проводит проверку в связи с информацией о появлении в интернете базы с данными клиентов сети, сообщили РИА Новости в пресс-службе "Ленты".

Ранее в ряде Telegram-каналов появилась информация о том, что в интернете продается база данных клиентов "Ленты" из Москвы и Московской области, содержащая порядка 90 тысяч строк.

"Нам известно о появившейся информации. Проводим проверку", — сказали в компании.

В Роскомнадзоре РИА Новости сообщили, что направят ритейлеру запрос в связи с информацией о появлении в интернете базы с персональными данными клиентов сети.

"Ведомство направит соответствующий запрос по адресу организации для получения пояснений по этой ситуации и причин, которые повлекли ее создание. По мере получения запрашиваемых сведений будем планировать меры реагирования", — сказали в пресс-службе Роскомнадзора.