МОСКВА, 5 фев — ПРАЙМ. Итало-американский концерн Fiat-Chrysler (FCA) через свое турецкое подразделение Tofas рассматривал возможность сборки машин Fiat на заводе "Ставрополь-Авто", но пока заморозил принятие решения из-за неопределенности с собственниками завода, рассказали РИА Новости источники, принимавшие участие в обсуждении.

Завод "Ставрополь-Авто" был введен в эксплуатацию в 2017 году, до конца 2018 года выполнил заказ на сборку 2,5 тысяч китайских внедорожников DW Hover, после чего производство встало. На начало 2019 года завод активно прорабатывал варианты сотрудничества с несколькими мировыми автопроизводителями, говорили ставропольские власти.

"FCA интересовался ставропольским заводом около двух лет назад, этот вопрос также рассматривался и в 2019 году. От FCA был широкий запрос, потом остановились на легковых машинах. В частности, интересантом был турецкий Tofas, входящий в группу FCA", — сказал один из источников.

Учредителями "Ставрополь-Авто", по данным ЕГРЮЛ, являются Мухадин Дерев (двоюродный брат владельца черкесского автозавода Derways Хаджи-Мурата Дерева) и Ахмет Сугаипов. Основным кредитором "Ставрополь-Авто" является Московский индустриальный банк (МинБанк), который сам попал на санацию к ЦБ в январе 2019 года. "Ставропольский завод находится в залоге у МинБанка, который кредитовал строительство. После того, как банк перешел к ЦБ, разговаривать стало не с кем", — сказал другой собеседник агентства.

Данные подтверждаются и сведениями из картотеки арбитража, куда банк обратился для взыскания с завода 6,85 миллиарда рублей по долгам. Суд по заявлению МинБанка признал завод банкротом и ввел процедуру наблюдения в конце 2019 года.

По словам источников агентства, вероятность того, что в нынешних условиях удастся возродить производство на заводе в Ставрополе, практически отсутствует. "Изначально речь шла о крупноузловой сборке, однако после этого они планировали перейти на полный сборочный цикл с тремя-четырьмя моделями. Не думаю, что история выгорит. Не вижу такой возможности", — говорит один из источников.

Знает об интересе структуры FCA к сборке в Ставрополе и источник в крупном госбанке. Однако и он считает, что в текущей ситуации проект нереализуем. В российском офисе FCA отказались от комментариев.