МОСКВА, 5 фев — ПРАЙМ. Объем грузовых авиаперевозок в мире в 2019 году впервые упал с 2012 года — снижение составило 3,3%, и это худший показатель динамики этого рынка с 2009 года, сообщается в пресс-релизе Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA).

"Это самая слабая динамика рынка грузовых авиаперевозок с момента мирового финансового кризиса в 2009 году, когда они упали на 9,7%", — говорится в сообщении организации.

Среди негативных факторов в минувшем году организация отмечает слабый рост мировой торговли, который составил всего 0,9%.

В том числе в декабре показатель грузоперевозок сократился на 2,7% в годовом выражении. При этом, по данным IATA, наиболее сильное падение за этот месяц зафиксировано в странах Латинской Америки — на 5,3%, в странах Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) — на 3,5%, в странах Ближнего Востока и Северной Америки — на 3,4%. В Европе показатель сократился на 1,1%, при этом в Африке был отмечен рост на 10,3%.

Кроме того, объем международных пассажирских авиаперевозок, по данным организации, в декабре сократился на 3,3%, а за весь 2019 год — на 3,9%.

По данным Росавиации, объем грузовых авиаперевозок в России в декабре вырос на 6,8% в годовом выражении. В том числе объем международных грузовых авиаперевозок компаниями РФ увеличился на 7,5%, внутренних перевозок — на 5,7%. За весь 2019 год рост грузовых авиаперевозок, по данным ведомства, составил 8,4%.