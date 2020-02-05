МОСКВА, 5 фев — ПРАЙМ. Россия с 4 февраля ввела запрет на транзитные авиаперелеты иностранных граждан из Китая и отменяет все чартерные рейсы между РФ и КНР с 14 февраля, заявила вице-премьер Татьяна Голикова.

Россия с 1 февраля уже ограничила авиасообщение с Китаем. Регулярные рейсы остались только из и в московский аэропорт "Шереметьево", причем в отдельно выделенный для них терминал F. Это рейсы "Аэрофлота" в Пекин, Шанхай, Гуанчжоу и Гонконг, а также четырех китайских авиакомпаний. Остальные перевозчики перешли на чартеры.

"Сокращается количество чартерных рейсов. Сегодня их будет выполнено только два… С 14 февраля для обеспечения безопасности внутри страны мы намерены прекратить чартерные рейсы (между РФ и Китаем). Все заранее предупреждены. На всех пунктах пропуска силами Роспотребнадзора осуществляются необходимые мероприятия по профилактике и выявлению лиц с острыми респираторными заболеваниями", — рассказала Голикова на совещании с членами правительства.

Кроме того, как сообщал кабмин, с 4 февраля иностранцы (за небольшими исключениями) могут въезжать в Россию после прилета из Китая только через "Шереметьево".

"С 4 февраля введен запрет на транзитные авиаперелеты иностранных граждан из Китая", — уточнила Голикова.

Власти Китая 31 декабря 2019 года сообщили Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухане в центральной части страны. Специалисты установили возбудителя болезни — коронавирус 2019-nCoV. Число заразившихся на материковой части Китая превысило 24,3 тысячи человек, скончались 490, еще один человек скончался в Гонконге. Более 170 человек заболели за пределами этой страны, один из них погиб. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения.