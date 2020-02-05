МОСКВА, 5 фев — ПРАЙМ. Продажи автомобилей в Китае в 2020 году могу вырасти менее, чем согласно прежнему прогнозу международного рейтингового агентства S&P Global Ratings (S&P) в 1-2%, из-за негативного влияния коронавируса на автомобильный сектор, указывает агентство в своем докладе.

Власти Китая 31 декабря сообщили Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухане в провинции Хубэй. Специалисты установили возбудителя болезни — коронавирус 2019-nCoV. Число заразившихся в материковой части Китая превысило 24,3 тысячи человек, скончались 490, еще один человек скончался в Гонконге. Более 170 человек заболели за пределами этой страны, один из них погиб. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения.

"Вспышка коронавируса, которая вызвала временное закрытие некоторых китайских городов и ряда автозаводов, вероятно, приведет к кому, что темпы роста продаж автомобилей в КНР в 2020 году опустятся ниже нашего предыдущего базового сценария на уровне 1-2%, хотя пока слишком рано давать полную количественную оценку", — приводятся в сообщении слова кредитного аналитика агентства Виттории Феррарис (Vittoria Ferraris).

"По нашим оценкам, двухнедельный перерыв в производстве в китайской провинции Хубэй приведет к сокращению годового объема производства на 2–4% в регионе, где сосредоточено около 9% общего производства автомобилей Китая", — добавила Феррарис.

Агентство считает, что среди мировых автопроизводителей Volkswagen сильнее всего зависит от производства в Китае — в стране у компании 23 производственных площадки, на которые приходится около 40% консолидированного производства группы.

Агентство уточняет, что объемы автомобильного производства в Китае только начали восстанавливаться в ноябре после двухлетнего спада. "Хотя китайский рынок сохраняет свою долгосрочную привлекательность для большинства мировых производителей автомобилей и комплектующих, последние события могут сделать 2020 год еще более сложным для мировых игроков автомобильного рынка, чем ожидалось изначально", — заключает Феррарис.