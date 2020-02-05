МИНСК, 5 фев — ПРАЙМ. Отраслевым ведомствам Белоруссии и России в прошлом году удалось таким образом наладить взаимодействие, что стороны ушли от "молочных" и "мясных" войн, заявил в среду начальник главного управления внешнеэкономической деятельности минсельхозпрода Белоруссии Алексей Богданов.

"Слава богу, службы (ветеринарные – ред.), министерства сумели наладить работу… И в прошлом году у нас особых потрясений, особых "молочных, мясных войн", таких, как раньше, не было", — заявил Богданов на пресс-конференции в Минске.

По его словам, регулярно проходят двусторонние встречи двух министров, специалистов министерств, на которых рассматриваются проблемные вопросы. "На постоянной связи находятся руководители Россельхознадзора и департамента ветеринарного надзора нашей страны. И все вопросы решаются достаточно быстро", — заявил Богданов.

Представитель министерства напомнил, что внедрена электронная система прослеживаемости поставок, "вся продукция, которая поступает на российский рынок, подконтрольная департаменту ветнадзора, сопровождается электронными ветсертификатами". "То есть идет полная прозрачность (поставок – ред.) товаров",- подчеркнул он.

По словам Богданова, "любые проблемы, которые в наших двусторонних отношениях возникают, снимаются оперативно". "На сегодня у нас особых ограничений нет. Мы видим рост экспорта, причем взаимного, и российского к нам, и белорусского в Российскую Федерацию. На сегодняшний день этот вопрос (ограничений поставок белорусского продовольствия в РФ – ред.) остро не стоит", — сказал Богданов.

Россельхознадзор в последние годы неоднократно вводил и снимал ограничения на поставки продукции с отдельных белорусских предприятий, в основном — мясных и молочных, поясняя это несоответствием продуктов требованиям качества и безопасности.

После прошедших в прошлом году в Сочи переговоров президентов Белоруссии и РФ Александра Лукашенко и Владимира Путина белорусский посол Владимир Семашко сообщил, что стороны "нашли развязки" по вопросу снятия ограничений на поставки белорусского продовольствия в РФ. По его словам, Минск и Москва договорились о новом механизме разрешения этих споров: право введения запретов на поставку должно принадлежать главному ветеринарному врачу Белоруссии на основании информации российских коллег, а спорные вопросы должны выноситься "наверх, например, на общую коллегию Минсельхозпрода Беларуси и Минсельхоза России".

Вместе с тем в конце декабря заместитель премьер-министра Белоруссии Владимир Дворник сообщал, что ограничения Россельхознадзора на поставку продуктов питания на российский рынок действуют в отношении примерно 60 белорусских производителей, из них полностью закрыты для поставок в РФ порядка 20 предприятий молочной и мясной отрасли. Он прогнозировал, что сторонам понадобится от 2-3 месяцев до полугода, чтобы "отработать четко порядок закрытия и открытия предприятия, чтобы убрать порой непонятные ситуации, что предприятие закрыто весь год и не можем открыть".