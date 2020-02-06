МОСКВА, 6 фев — ПРАЙМ. Чистая прибыль японского автоконцерна Toyota Motor Corp. за 9 месяцев (с 1 апреля по 31 декабря) 2019-2020 финансового года составила 2,013 триллиона иен (18,4 миллиарда долларов), что на 41% больше показателя годичной давности, сообщила компания в официальном отчете.

Разводненная прибыль в пересчете на одну обыкновенную акцию составила 705,25 иены (6,44 доллара) против 485,72 иены (4,43 доллара) за аналогичный период предыдущего фингода. Выручка компании в годовом выражении выросла на 1,5% — до 22,83 триллиона иен (208,6 миллиарда долларов), а операционная прибыль увеличилась на 6,2%, до 2,058 триллиона иен (18,8 миллиарда долларов).

По итогам третьего квартала текущего фингода чистая прибыль Toyota выросла в 4 раза, до 738,034 миллиарда иен (6,7 миллиарда долларов) по сравнению с предыдущим годом. Разводненная прибыль в пересчете на одну обыкновенную акцию составила 260,56 иены (2,38 доллара) против 62,12 иены (0,56 доллара) за три месяца в 2019 году. Выручка в годовом выражении уменьшилась на 3% — до 7,54 триллиона иен (68 миллиардов долларов), а операционная прибыль снизилась на 4%, до 654,44 миллиарда иен (5,9 миллиарда долларов).

Мировые продажи компании за 9 месяцев составили 6,83 миллиона автомобилей, что на 1,9% превышает показатель годичной давности. Продажи за третий квартал текущего финансового года снизились в годовом выражении на 3,7% и составили 2,196 миллиона автомобилей. Компания планирует по итогам текущего финансового года продать суммарно 8,95 миллиона автомобилей.

Компания также сообщила, что улучшила прогноз по операционной прибыли по итогам фингода до 2,5 триллиона иен (22,8 миллиарда долларов) с предыдущего прогноза в 2,4 триллиона иен (21,9 миллиарда долларов). Однако при этом Toyota не изменила прогноза по выручке, который остался на уровне 29,5 триллиона иен (270 миллиардов долларов).

Toyota Motor Corporation — крупнейшее подразделение Toyota Group и лидер японского автопрома. Компания была основана в 1937 году, ее штаб-квартира находится в городе Тойота, префектура Айти.