МОСКВА, 6 фев — ПРАЙМ. Только "Аэрофлот" и "Уральские авиалинии" из летавших между Россией и Китаем российских авиакомпаний продолжают осуществлять рейсы на этом направлении, последние завершат полеты 7 февраля, сообщает российский Минтранс.

"Из 11 российских авиакомпаний, выполнявших полеты в Китай, в настоящее время рейсы продолжают выполнять "Аэрофлот" и "Уральские авиалинии". "Уральские авиалинии" планируют завершить программу полетов в/из Китая 7 февраля", — говорится в сообщении.

Минтранс отмечает, что российские авиакомпании за 1-5 февраля выполнили более 50 регулярных и чартерных рейсов в Китай. Российские авиаперевозчики 6 февраля планируют выполнить из Китая в Россию один чартерный рейс, на который продано 138 билетов, а также 6 регулярных рейсов. На них продано 1728 билетов.

Из пассажиров-граждан России, имеющих билеты на чартерные рейсы из Китая в Россию в период с 6 до 29 февраля, по состоянию на 6 февраля, 1135 человек — пассажиры авиакомпании "Сибирь" (входит в S7). Они ожидают пересадки на альтернативные рейсы или возврата денежных средств. Это связано с тем, что "Сибирь" прекратила выполнение полетов между пунктами России и Китая с 4 февраля. Так, 275 ее пассажирам переоформлен билет на альтернативные рейсы этой же авиакомпании из других стран с датой вылета с 6 по 29 февраля, 85 пассажирам "Сибири" переоформлен билет на рейсы "Аэрофлота" с датой вылета с 6 по 29 февраля, 146 ее пассажирам осуществлен возврат билетов.

С 86 пассажирами "Уральских авиалиний" ведется работа по обмену билетов на альтернативные маршруты или возврату стоимости билета. Всего 1765 пассажиров-граждан РФ, имеющих билеты с датой вылета с 6 по 29 февраля, ожидают вылета в Россию.

Китайскими авиакомпаниями за период с 1 февраля по вечер 5 февраля выполнено 11 рейсов — 9 регулярных и 2 чартерных — из Китая в Россию. За 5 февраля выполнены два регулярных рейса. Один регулярный рейс отменен. На 6 февраля запланировано три регулярных рейса. Заявки от китайских перевозчиков на выполнение чартерных рейсов не поступали.

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова 31 января объявила о решении правительства закрыть все регулярные рейсы российских авиакомпаний в Китай, кроме рейсов "Аэрофлота" в Пекин, Шанхай, Гуанчжоу и Гонконг, в связи с распространением коронавируса. По соглашению с КНР в Москву летают еще четыре китайские авиакомпании, они будут продолжать летать на регулярной основе. Со слов Голиковой, все рейсы будут прилетать в отдельный терминал "Шереметьево". Кроме того, Москва прорабатывает с Пекином чартерные рейсы вместо отмененных регулярных для вывоза россиян.