МОСКВА, 6 фев — ПРАЙМ. Темпы роста мировых пассажирских авиаперевозок в 2019 году составили 4,2% в годовом исчислении после 7,3% в 2018 году, сообщается в пресс-релизе Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA).

Организация отмечает, что 2019 год стал первым со времен финансового кризиса 2009 года, когда рост пассажирских перевозок оказывается ниже долгосрочного тренда в 5,5%. В декабре рост составил 4,5% против значения ноября в 3,3%.

"Авиакомпании хорошо справились с тем, чтобы сохранить устойчивый рост в прошлом году на фоне множества трудностей. Более слабые экономические условия, низкая активность мировой торговли, политическая и геополитическая напряженность оказали давление на спрос", — приводятся в релизе слова гендиректора IATA Александра де Жуньяка (Alexandre de Juniac).

Рост объема международных пассажирских авиаперевозок в 2019 году составил 4,1%, а внутренних — 4,5%. В декабре рост составил 3,8% и 5,8% соответственно.

По данным IATA на декабрь в региональном разрезе, наибольший рост показателя наблюдался в странах Северной Америки — на 8,6%, в странах Ближнего Востока — на 5,9%, в Африке — на 5,4%. В Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР) рост составил 3,5%, в Европе — 2,5%, в Латинской Америке увеличение достигло только 1,5%.

По данным Росавиации, объем пассажирских авиаперевозок в России в 2019 году вырос на 12,6% в годовом выражении. В том числе объем международных пассажирских авиаперевозок компаниями РФ увеличился на 16,6%, внутренних — на 7,4%. В декабре объем пассажирских авиаперевозок вырос на 8,6%, в том числе международных — на 11,3%, внутренних — на 5,2%.