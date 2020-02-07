МОСКВА, 7 фев — ПРАЙМ. Гостиницы Москвы и Санкт-Петербурга в феврале и марте на фоне последствий из-за эпидемии коронавируса в Китае могут недополучить более 2 миллиардов рублей, рассказали опрошенные РИА Недвижимость эксперты.

Ранее Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала вспышку китайского коронавируса чрезвычайной ситуацией международного значения. Россия в связи с этим ограничила движение на контрольно-пропускных пунктах на границе с Китаем.

Партнер, руководитель департамента гостиничного бизнеса и туризма Cushman & Wakefield Марина Смирнова не сомневается, что ситуация с коронавирусом окажет влияние на гостиничный и туристический бизнес России, при этом наиболее существенным образом это отразится на двух столицах. Именно на гостей из Китая приходится большая доля иностранных туристов в Москве и Санкт-Петербурге, отмечает она. По предварительным данным, в 2019 году Санкт-Петербург посетило 1,3 миллиона туристов из Китая, примерно столько же было в столице.

"По оценке Ассоциации "Мир без границ", в среднем китайские туристы тратят на поездку в Россию в 800-1000 долларов на 7-8 дней (без учета расходов на перелет и приобретение сувениров). Вестник АТОР сообщил о 45 тысячах туристов из Китая, которые должны были посетить Россию в феврале, и еще 50 тысячах – в марте. Если предположить, что 80% организованных китайских туристов посещает Москву и Санкт-Петербург, а на услуги гостиниц приходится 40-45% стоимости пакета, то за февраль-март гостиницы двух городов могут недополучить более 2 миллиардов рублей", — говорит Смирнова.

Зато на этом фоне может возрасти туризм внутри страны, за счёт того, что отели будут снижать цены из-за отсутствия китайских гостей, отмечает руководитель департамента исследований и аналитики по Восточной Европе Cushman & Wakefield Денис Соколов.

Что касается отечественного рынка ритейла, маловероятно, что длительный, а тем более краткосрочный, запрет на въезд китайских туристов в Россию ему повредит, считает директор департамента торговой недвижимости компании Knight Frank Евгения Хакбердиева.

Речь идет как о высокобюджетном сегменте (сюда можно отнести, например, ЦУМ), так и о более массовом, уточняет она.

"Клиенты из Китая не относятся к покупателям, формирующим товарооборот в торговых центрах России. Чаще всего доля покупок, которые совершают китайские туристы в российских ТЦ, ориентированных на спрос со стороны граждан Китая, например, в торговых центрах, открытых для туристических шопинг-экскурсий, не превышает 20% от общего товарооборота", — комментирует эксперт.

Соколов из Cushman & Wakefield при этом отмечает, что китайская сторона является не столько потребителем на рынке отечественного ритейла, сколько поставщиком.

"Китай один из основных торговых партнеров России, и, конечно, экономические проблемы Китая на нас могут отразиться достаточно серьезно. Даже если границы будут полночью закрыты, то по всей производственной цепочке будут проходить перебои и может быть некий рост цен на ряд потребительских товаров. Однако сейчас серьезной проблемой для нас это не является, во всяком случае пока", — говорит аналитик.

При этом на российских складах достаточно большой резерв товаров из Китая, чтобы закрыть потребности ближайших месяцев, есть моментального обвала не произойдёт, полагает Соколов.

"Другое дело, что если эпидемия не будет взята под контроль через пару месяцев, мы уже будем говорить о долгосрочных эффектах. Но на сегодняшний день имеют место быть лишь краткосрочные", — отмечает он.

О повсеместном закрытии китайских ресторанов не может идти речи, однако уже сейчас наблюдается спад спроса на такие точки питания, добавляет партнер Colliers International Станислав Бибик. "Мы уже от некоторых клиентов, которых ведёт наша компания, слышим просьбы по отсрочке ежемесячных платежей, потому что они по итогам месяца на фоне спада посещения не сделали "кассу", — отмечает он.