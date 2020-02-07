МОСКВА, 7 фев — ПРАЙМ. Оборот предприятий общественного питания в России в 2019 году увеличился на 4,9% в сопоставимых ценах по сравнению с предыдущим годом — до 1,656 триллиона рублей, говорится в докладе Росстата.

В декабре показатель увеличился в годовом выражении на 5,1%, составив 167,6 миллиарда рублей, а по сравнению с ноябрем он вырос на 15,4%. Для сравнения, в декабре 2018 года рост оборота в годовом исчислении составлял 3,1%.

Росстат учитывает оборот ресторанов, кафе, баров, столовых при предприятиях и учреждениях, а также организаций — поставщиков продукции общественного питания.

По данным статистического ведомства, оборот предприятий общественного питания в России в 2018 году увеличился на 4,2% в сопоставимых ценах по сравнению с 2017 годом — до 1,528 триллиона рублей.