РЯЗАНЬ, 7 фев — ПРАЙМ. Россия способна нарастить производство защитных масок почти втрое — до 900 миллионов штук в год, возможные излишки после спада ажиотажа выкупит у производителей Росрезерв, сообщил журналистам глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.

По его словам, в настоящее время эту продукцию производят 20 российских предприятий, и на фоне ситуации с коронавирусом они увеличили выпуск до почти 900 тысяч масок в сутки.

"Объем производства — всего по стране в год мы можем до 900 миллионов масок, мощности позволяют. Но раскрутка производства требует времени. В течение недели-двух все устаканится, а потом будет другая проблема — куда девать. Мы коллегам дали обещание, что если будут излишки, мы обеспечим Росрезервом", — сказал Мантуров.

"Мы не должны подводить наших производителей, давать им сначала вводную, обещания, — там ведь тоже люди, коллективы, деньги, экономика, и вводить их в экономическую неэффективность неправильно", — добавил министр.

По его словам, Минпромторг не планирует вводить ограничения на продажу защитных масок в аптеках, дефицита быть не должно.

Производимый объем будет обеспечивать ту потребность, которая есть на сегодняшний день внутри страны. "При этом мы подготовили на отгрузку, например, в рамках гуманитарной помощи в Китай 2 миллиона масок, поэтому дистрибьюторы и сами производители нацелены в первую очередь на то, чтобы обеспечить внутренние потребности как в госпитальном, так и в аптечном сегменте", — отметил Мантуров.