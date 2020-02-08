МОСКВА, 8 фев — ПРАЙМ. Правительство РФ одобрило расширение участия торгово-промышленных палат (ТПП) в поддержке субъектов малого и среднего бизнеса (МСБ), сообщается на сайте кабмина.

"Одобрить проект федерального закона "О внесении изменений в статью 12 Закона Российской Федерации "О торгово-промышленных палатах в Российской Федерации" и статьи 15 и 151 Федерального закона "О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации" и внести его в Государственную Думу в установленном порядке", — говорится в сообщении.

Поясняется, что законопроект разработан в целях расширения участия ТПП в мероприятиях, направленных на поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства, и его положениями палаты наделяются правом выступать в качестве организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов МСБ.

Отмечалось, что вводимая законопроектом норма позволит ТПП участвовать в региональных и муниципальных программах поддержки малого и среднего бизнеса, что поспособствует развитию этого сектора экономики.