КАЛИНИНГРАД, 8 фев — ПРАЙМ. Производство автомобилей BMW на калининградском заводе "Автотор" в 2019 году снизилось на 18%, сообщила пресс-служба автомобилестроительного холдинга.

"Объем производства в 2019 году увеличился на 5% по сравнению с аналогичным показателем 2018 года и составил 212 тысяч автомобилей. Рост объема производства наблюдался по всем проектам, за исключением проекта BMW, по которому произошло снижение на 18%. Объем производства автомобилей BMW по итогам года составил 17,2 тысячи", — говорится в сообщении.

Общий объем производства автомобилей KIA по итогам года составил более 139 тысяч. Легковых автомобилей Hyundai в 2019 году на заводе выпустили более 49,5 тысячи.

По прогнозам на 2020 год, "Автотор" планирует произвести 210-212 тысяч автомобилей, однако, как отметили на предприятии, план может быть скорректирован в зависимости от колебаний рынка.

"Автотор" основан в 1994 году в Калининграде. Первым в России начал выпуск автомобилей иностранных брендов. Производство ведется с мая 1997 года. На сегодняшний день завод выпускает автомобили под марками BMW, KIA, Hyundai. Общий объем производства превысил 2 миллиона автомобилей. В 2013 году приступил к реализации проекта по созданию кластера полнопрофильных автомобильных производств в Калининградской области.