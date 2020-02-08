КИЕВ, 8 фев — ПРАЙМ. Служба безопасности Украины разоблачила механизм некачественного выполнения ремонтных работ организацией по техническому обслуживанию в международных аэропортах "Одесса" и "Киев" пассажирских самолетов одной из украинских авиакомпаний, что могло привести к человеческим жертвам, говорится в заявлении ведомства.

"В рамках досудебного расследования оперативники спецслужбы задокументировали нарушения требований действующего законодательства работниками авиакомпании и организации по ТО (техническому обслуживанию – ред.). В частности, ими была сфальсифицирована документация по проведению ремонтных работ самолетов", — говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что "дальнейшее использование фактически неисправных самолетов для пассажирских перевозок могло привести к возникновению нештатных ситуаций, в том числе катастроф с человеческими жертвами".

"По материалам СБ Украины, должностное лицо авиапредприятия, ответственного за техническое обслуживание самолетов, решением суда признано виновным в совершении преступления по статье "Служебный подлог", — говорится в сообщении. Кроме того, "компании-эксплуатанту отменено соответствующие разрешения на выполнение авиационных пассажирских перевозок, а воздушным судам — сертификаты летной годности".