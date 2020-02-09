АБУ-ДАБИ, 9 фев — ПРАЙМ. Компания "Дом.РФ", на 100% принадлежащая правительству России, ведёт переговоры с крупнейшей инвестиционной корпорацией эмирата Дубай — государственной ICD — о возможности инвестиций в недвижимость в российских городах-миллионниках, рассказал РИА Недвижимость заместитель гендиректора "Дом.РФ" Денис Филиппов на Всемирном урбанистическом форуме (World Urban Forum, WUF) в столице ОАЭ Абу-Даби.

По словам Филиппова, ICD заинтересована во вложениях и в коммерческую недвижимость в крупных городах России, и в жилье, в том числе арендное. "Мы начали разговор с гостиниц, закончили жилой недвижимостью и апартаментам", — уточнил он.

"Мы договорились, что в апреле представители ICD приедут к нам в Москву для более детальных переговоров", — добавил Филиппов.

Замглавы "Дом.РФ" уточнил, что пока обсуждаются три разных формы сотрудничества — участие ICD в закрытых паевых инвестиционных фондах недвижимости, в которых аккумулировано арендное жилье "Дом.РФ", создание совместных предприятий и выкуп дубайским инвестором доли в инвестиционных проектах, которые будет инициировать "Дом.РФ".

Investment Corporation of Dubai (Инвестиционная корпорация Дубая, ICD) была создана в мае 2006 года с целью консолидации и управления портфелем коммерческих компаний и инвестиций правительства Дубая.

АО "Дом.РФ" (до марта 2018 года — Агентство ипотечного жилищного кредитования, АИЖК) было создано в 1997 году правительством РФ для развития рынка ипотечного кредитования и жилищного строительства. 100% акций компании принадлежит государству. В конце 2017 года компании был передан банк "Российский капитал", позднее переименованный в банк "Дом.РФ". В 2018 году компания при посредстве Фонда защиты прав дольщиков стала отвечать за достройку проблемных домов и получила полномочия контролировать застройщиков.