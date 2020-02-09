ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 9 фев — ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба проведет проверки аптек, которые, используя ситуацию с коронавирусом, необоснованно завышают цены на медицинские препараты и средства защиты, заявила заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова.

Президент России Владимир Путин в среду на совещании с правительством предложил отбирать лицензии у организаций, которые завышают цены на медицинские маски и лекарства, пытаясь нажиться на ситуации вокруг коронавируса.

"Безусловно, да. ФАС сейчас пойдет с проверками, это беспрецедентно и недопустимо", — сказала Голикова в интервью программе "Москва. Кремль. Путин" на канале "Россия 1", отвечая на вопрос о том, возможно ли забирать лицензии у таких аптек.

Власти Китая 31 декабря сообщили ВОЗ о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухане в провинции Хубэй. Специалисты установили возбудителя болезни — коронавирус 2019-nCoV. Более 190 человек заболели за пределами этой страны, один из них погиб. К настоящему моменту только в Китае от заболевания скончались 811 человек, в их числе два иностранца, число подтвержденных случаев заражения превысило 37,1 тысячи. На территории РФ, по данным Роспотребнадзора, выявлены два случая заболевания новой коронавирусной инфекцией — среди прибывших граждан КНР.