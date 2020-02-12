МОСКВА, 12 фев — ПРАЙМ. Чистая прибыль пивоваренного концерна Heineken, приходящаяся на акционеров, по итогам 2019 года выросла на 13,2% по сравнению с предыдущим годом и составила 2,166 миллиарда евро, говорится в отчетности компании.

Разводненная прибыль на акцию составила 3,77 евро против 3,35 евро годом ранее. Выручка компании по итогам года выросла на 6,4% — до 28,521 миллиарда евро.

Объем продаж пива в 2019 году увеличился на 3,1%, при этом продажи пива под брендом Heineken выросли на 8,2%, и как отмечает компания, это лучший показатель более чем за десятилетие.

"В России объем продаж пива увеличился на 4-6%, что обусловлено двузначным ростом портфеля премиум-брендов благодаря новым лицензионным брендам Miller Genuine Draft и Staropramen, а также Amstel и Heineken", — говорится в сообщении.

Heineken пишет, что в 2020 году ожидает "хорошего роста выручки за счет объема, цены и премиализации ряда продуктов".

Крупнейшая международная пивоваренная компания Heineken работает на российском рынке с февраля 2002 года, когда был приобретен первый завод в Санкт-Петербурге. В портфеле компании около 30 брендов, среди которых такие известные как Heineken, Amstel Premium Pilsener, Zlaty Bazant, Guinness, а также национальные и региональные марки, такие как "Охота", "Три медведя", "Степан Разин".