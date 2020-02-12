МОСКВА, 12 фев — ПРАЙМ. ГИБДД может получить право аннулировать диагностическую карту, выписанную автовладельцу в подтверждение пройденного техосмотра, если выяснится, что этот осмотр не проводился, следует из проекта Минтранса, опубликованного на портале правовых актов.

"Проектом постановления устанавливается порядок аннулирования диагностической карты в случае оформления диагностической карты, подтверждающей допуск к участию в дорожном движении транспортного средства, в отношении которого не проводился технический осмотр в установленном порядке или при проведении технического осмотра которого выявлено несоответствие этого транспортного средства обязательным требованиям безопасности транспортных средств", — говорится в документе.

Как отмечается, в случае выявления такого нарушения диагностическая карта будет аннулирована органом госконтроля за проведением техосмотра, которым является ГИБДД. Также об этом проинформируют страховщика, заключившего договор ОСАГО на основании данной диагностической карты, следует из документа.

Кроме этого, проектом устанавливаются особенности проведения техосмотра вне стационарных постов, уточняются обязанности оператора ТО по проведению визуального осмотра машин, предоставляемых для проведения осмотра, на предмет соответствия идентификационных номеров, номеров узлов и агрегатов с представленными на автомобиль документами. Предполагается, что изменения вступят в силу 8 июня 2020 года.