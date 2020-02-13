МОСКВА, 13 фев — ПРАЙМ. Одна из крупнейших авиастроительных компаний Airbus стала наряду с правительством канадского Квебека владельцем программы самолетов A220 компании Bombardier, сообщается в релизе.

"Airbus, правительство Квебека и компания Bombardier Inc. договорились о новой структуре собственности по программе A220, в рамках которой Bombardier передала свои оставшиеся акции в Airbus Canada Limited Partnership (Airbus Canada) компании Airbus и правительству Квебека. Сделка вступает в силу немедленно", — говорится в пресс-релизе.

Согласно договоренностям, доля участия Airbus в Airbus Canada составляет 75%, а правительства Квебека – 25%. Airbus через свою дочернюю компанию Stelia Aerospace приобрела возможность производства лайнеров компании Bombardier A220 и A320 в округе Сен-Лоран квебекского Монреаля.

В тексте отмечается, что Bombardier таким образом "завершает свой стратегический выход из сектора коммерческой авиации" с передачей оставшейся части своей доли в Airbus Canada материнской компании Airbus.

В рамках этой сделки Bombardier от Airbus получит 591 миллион долларов за вычетом корректировок, из которых 531 миллион был получен при закрытии, а 60 миллионов долларов будут выплачены в 2020-2021 годах.