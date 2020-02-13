МОСКВА, 13 фев — ПРАЙМ. Совет директоров группы "Черкизово", одного из крупнейших российских производителей мяса и мясных продуктов, рекомендовал выплатить дивиденды по результатам 2019 года в размере 60,92 рубля на акцию, сообщается в материалах компании.

"В рамках заседания совет директоров ПАО "Группа Черкизово" … утвердил рекомендации ГОСА по распределению чистой прибыли общества по результатам 2019 отчетного года путем выплаты дивидендов в размере 60 рублей 92 копеек на одну обыкновенную акцию", — говорится в сообщении.

Реестр акционеров для получения дивидендов рекомендуется закрыть 7 апреля.

Дивиденды "Черкизово" по итогам 2018 года составили 4,5 миллиарда рублей (101,63 рубля на акцию). Промежуточные дивиденды группы по результатам первого полугодия 2019 года составили 2,1 миллиарда рублей (48,79 рубля на акцию).

Группа "Черкизово" входит в тройку лидеров на рынках куриного мяса, свинины, продуктов мясопереработки и является крупнейшим в РФ производителем комбикормов. Основным акционером группы является семья основателя "Черкизово" Игоря Бабаева, испанской Grupo Fuertes принадлежит 8% компании, free float составляет порядка 2,4%.