МОСКВА, 13 фев — ПРАЙМ. Чистая прибыль АК "Алроса" по РСБУ в 2019 году составила 26,664 миллиарда рублей, что на 9% ниже показателя 2018 года — 29,308 миллиарда рублей, следует из отчета компании.

Совокупная выручка за отчетный период сократилась на 27%, достигнув 160,258 миллиарда рублей, при этом выручка от реализации алмазов составила почти 80%. Себестоимость продаж упала на 8%, до 90,376 миллиарда рублей.

Валовая прибыль компании снизилась на 42%, до 69,882 миллиарда рублей, а прибыль от продаж — в 1,9 раза, до 55,039 миллиарда рублей. Прибыль до налогообложения составила 31,239 миллиарда рублей против 36,218 миллиарда годом ранее.

"Алроса" — крупнейший в мире производитель алмазов в каратах — на ее долю приходится 27% мировой и 95% российской добычи алмазов. Компания ведет добычу в республике Якутия и Архангельской области, разрабатывая 11 кимберлитовых трубок и 16 россыпных месторождений. Объем продаж алмазно-бриллиантовой продукции "Алросы" в 2019 году достиг 3,338 миллиарда долларов.