МОСКВА, 14 фев — ПРАЙМ. Продажи "Камаза" в 2019 году в России снизились на 6,7% по сравнению с 2018 годом и составили 30 504 грузовика, следует из ежеквартального отчета компании.

"По итогам 2019 года на рынке грузовых автомобилей Российской Федерации ПАО "Камаз" реализовало 30 504 грузовых автомобиля, что на 6,7% меньше по сравнению с 2018 годом (32 684 грузовых автомобиля в 2018 году), в том числе: полной массой свыше 14 тонн – 30 014 штук (32 349 штук в 2018 году), полной массой 8-14 тонн – 490 штук (335 штук в 2018 году)", — говорится в сообщении.

Отмечается, что основной причиной уменьшения продаж в 2019 году является снижение российского рынка грузовых автомобилей полной массой свыше 14 тонн на 2,2% по сравнению с 2018 годом.

Экспорт "Камаза" в 2019 году вырос на 23,1% по сравнению с 2018 годом —до 5 тысяч автомобилей и сборочных комплектов. "За 12 месяцев 2019 года объем экспорта продукции ПАО "Камаз" составил 5 009 единиц автомобилей, сборочных комплектов деталей (СКД) и сборочных комплектов (СК), что на 23,1% выше показателя за аналогичный период прошлого года (4 068 автомобилей и СКД)", — говорится в документе.