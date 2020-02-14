МОСКВА, 14 фев – ПРАЙМ. Электронные сигареты и другие средства доставки никотина не должны приравниваться к обычным, как это предлагает Минздрав, считают игроки рынка и представители медицинского сообщества, принявшие участие в заседании рабочей группы комитета Госдумы по охране здоровья.

"Такой подход выглядит поспешным, различные группы никотиносодержащей продукции должны регулироваться раздельно, иначе мы можем столкнуться с риском стремительного роста доли контрафактной продукции", — считает президент Ассоциации малоформатной торговли Владлен Максимов.

В свою очередь, заведующий отделом эпидемиологии и профилактики опухолей "НМИЦ онкологии имени Н. Н. Блохина" Давид Заридзе напомнил о проблемах, которые могут быть вызваны распространением нелегальных товаров. По его мнению, необходимо детально изучить предмет регулирования.

"Именно это позволит ввести гибкое регулирование с учетом технологических особенностей продуктов, содержания никотина и канцерогенных веществ и любых других показателей. Предложенный сейчас подход смешивает все категории никотиносодержащей и не содержащей никотин продукции вместе, что совершенно некорректно с научной точки зрения и не учитывает интересы безопасности потребителей", — сказал он.

Законопроект, приравнивающий электронные сигареты к табачным изделиям, Госдума приняла в первом чтении, второе запланировано на 3 марта.