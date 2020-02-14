МОСКВА, 14 фев — ПРАЙМ. Пользователи сервиса доставки еды Delivery Club могут испытывать сложности с доступом в приложение в пятницу, в День всех влюбленных, из-за аномально высокого спроса, превзошедшего "даже самые смелые ожидания" компании, сообщили РИА Новости в пресс-службе сервиса.

Ранее в пятницу пользователи в соцсетях сообщали о проблемах с доступом к двум сервисам доставки еды — Delivery Club и "Яндекс.Еда".

"Некоторые пользователи сейчас могут столкнуться со сложностями при входе в приложение на фоне аномально высокого спроса, мы занимаемся решением этой проблемы", — сказали в Delivery Club.

"По сравнению с 14 февраля прошлого года желающих провести этот день не в ресторане, а дома, заказав доставку, оказалось существенно больше. Количество пользователей, которое сегодня зашло в приложение в начале вечернего пика превзошло даже самые смелые ожидания", — добавили в компании.

Там отметили, что с операционной точки зрения сервис работает в штатном режиме. "Мы подготовились к праздничному дню, выведя на смены максимальное количество курьеров в истории компании", — сказали в пресс-службе сервиса.

Delivery Club был запущен в 2009 году. В 2016 году интернет-холдинг Mail.Ru Group приобрел 100% сервиса за 100 миллионов долларов. Сервис Delivery Club работает более, чем в 100 городах России. В декабре 2019 года было завершено создание СП Сбербанка и Mail.ru Group в сфере еды и транспорта на базе "Ситимобила" и Delivery Club.

Позже в сервисе доставки еды "Яндекс.Еда" сообщили, что устранили неполадки, из-за которых пользователи могли испытывать трудности с доступом к нему в пятницу, в День всех влюбленных.

"У ряда пользователей возникали кратковременные трудности с доступом к "Яндекс.Еде". Сейчас они устранены, сервис работает в штатном режиме. Мы приносим извинения пользователям и работаем над тем, чтобы они не повторились", — сказали в пресс-службе компании.

"Яндекс.Еда" была создана на базе московского сервиса доставки еды из ресторанов Foodfox, который "Яндекс.Такси" купил в конце 2017 года. Также в рамках объединения "Яндекс.Такси" и Uber в РФ и СНГ UberEATS стал частью "Яндекс.Еды". Сейчас сервис работает в более 20 городах РФ.