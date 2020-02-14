РИМ, 14 фев — ПРАЙМ. Российские пассажирские самолёты Sukhoi Superjet 100 (SSJ100) войдут в парк авиакомпании для Дальнего Востока, предварительно в количестве 20 машин, сообщил журналистам глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.

Президент России Владимир Путин ранее поручил правительству до 31 января проработать создание авиакомпании с российскими самолетами для перевозок в Дальневосточном федеральном округе и в труднодоступных районах.

"Конечно, да. В объёме, которая может потребить эта дальневосточная компания. Предварительно, по крайней мере то, что мы обсуждали с Минтрансом и Миндальвостока, это порядка 20 машин. Для ОАК это хороший заказ", — сказал Мантуров, отвечая на вопрос, планируется ли поставлять SSJ100 для новой дальневосточной компании.

Министр транспорта РФ Евгений Дитрих ранее сообщал, что Минтранс направил в правительство свои предложения по авиакомпании для Дальнего Востока и ожидает в ближайшее время совещания по этому вопросу. Он также сообщал, что пока не решено, будет ли это новая авиакомпания или она будет создана на базе действующего перевозчика. Неизвестно пока и кто будет ей управлять — кто-то из крупнейших корпораций, регион или авиакомпания.