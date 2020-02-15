ПЕКИН, 15 фев – ПРАЙМ. Пассажирские перевозки на всех видах транспорта в Китае в сезон новогодних поездок "чуньюнь", который обычно считается самым загруженным периодом для транспортной системы страны, в этом году из-за коронавируса упали на 47,5%, сообщили в субботу в министерстве транспорта КНР.

Период новогодних каникул в Китае ежегодно сопровождается массовыми поездками как внутри страны, так и за границу. Миллионы китайцев возвращаются в родные города, чтобы встретить новый год в кругу семьи. Сезон новогодних поездок в Китае еще с 1980-х годов получил специальное название "чуньюнь", который считается крупнейшим в мире миграционным явлением и длится 40 дней. В этом году "чуньюнь" начался 10 января.

"Согласно статистическим данным, за период после наступления китайского нового года с 25 января по 14 февраля общий пассажиропоток по стране достиг 283 миллионов поездок, в день в среднем 13,48 миллиона поездок, что на 82,3% меньше аналогичного периода прошлого года", — заявил на пресс-конференции в воскресенье заместитель министра транспорта Лю Сяомин.

Он отметил, что до окончания "чуньюня" 2020 года осталось всего 3 дня, и с уверенностью можно сказать, что каких-то больших изменений в объеме пассажирских перевозок не ожидается.

При этом, отдельно в заявлении минтранса сообщается, что "в период с 10 января по 14 февраля (за 36 дней "чуньюня") было совершено 1,42 миллиарда поездок на железнодорожном, автомобильном, авиа- и водном пассажирском транспорте, что на 47,5% меньше, чем за аналогичный период прошлого года", — говорится в сообщении ведомства.

Отдельно на железнодорожном транспорте жители Китая за 36 дней совершили 207 миллионов поездок, что на 43,0% меньше, чем за аналогичный период в прошлом году, 1,16 миллиарда поездок на автомобильном пассажирском транспорте (снижение на 48,2%), на водном пассажирском транспорте 16,7 миллиона поездок (снижение на 55,6%), на авиа – 37,6 миллиона поездок (снижение на 42,8%,).